Sapori profumi e colori da tutto il mondo sono i veri protagonisti di Hop Hop Street Food, il più originale Street Food tour italiano.

I Truck con gli artisti del cibo di strada di ogni latitudine in un evento a tappe unico nel suo genere.

Ti piace il clima caldo, informale e genuino delle migliori sagre e degli eventi on the road? E lo trovi irresistibile quando si mescola ai profumi di cibi golosi e gustosi? Hop Hop Street Food è tutto questo e…

… E molto di più: decine di veri e propri artisti del cibo di strada realizzeranno le loro specialità più gustose e curiose. Autentiche opere d’arte dello Street Food servite ancora roventi in un giro del mondo tra specialità nostrane ed etniche provenienti da ogni latitudine.

Sei pronto a mangiare, ridere e stare bene?

Allora non devi fare altro che scegliere le tappe del tour di Hop Hop Street Food che preferisci, mandare un whatsapp o una mail ai tuoi amici più cari e divertenti e dare loro appuntamento lì.